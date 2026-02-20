Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Шорт-трек. День 6
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Авербух: всё в руках Петросян, чтобы вернуться на следующую Олимпиаду

Авербух: всё в руках Петросян, чтобы вернуться на следующую Олимпиаду
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух высказался о выступлении трёхкратной чемпионки России в одиночном катании Аделии Петросян на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

«Я считаю, что Аделия — большая молодец. Не надо забывать, что ребята не имели такого опыта выступлений на международной арене. У Аделии тяжелейшим образом складывался сезон из-за травм и пропусков. Всё это не могло не сказаться. Конечно, мы верили в чудо. Этого не произошло, но произошло хорошее катание нашей фигуристки, которой всего 18 лет. У неё начало спортивной карьеры — всё в её руках, чтобы вернуться на следующую Олимпиаду», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Как судили Петросян на Олимпиаде? Внимательно разбираем оценки
Как судили Петросян на Олимпиаде? Внимательно разбираем оценки
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android