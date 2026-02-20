Авербух: всё в руках Петросян, чтобы вернуться на следующую Олимпиаду

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух высказался о выступлении трёхкратной чемпионки России в одиночном катании Аделии Петросян на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

«Я считаю, что Аделия — большая молодец. Не надо забывать, что ребята не имели такого опыта выступлений на международной арене. У Аделии тяжелейшим образом складывался сезон из-за травм и пропусков. Всё это не могло не сказаться. Конечно, мы верили в чудо. Этого не произошло, но произошло хорошее катание нашей фигуристки, которой всего 18 лет. У неё начало спортивной карьеры — всё в её руках, чтобы вернуться на следующую Олимпиаду», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.