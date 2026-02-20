Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Авербух: в фигурном катании наметилась стагнация — как воздух нужно возвращение россиян

Авербух: в фигурном катании наметилась стагнация — как воздух нужно возвращение россиян
Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух поделился мнением об общем уровне мирового фигурного катания на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия), отметив, что без участия в соревнованиях российских спортсменов наметилась стагнация практически во всех видах.

«Всё по делу. Многие вспоминают прошлую Олимпиаду. Действительно уровень в определённой стагнации во всех видах, кроме Ильи Малинина, который двигает одиночное мужское катание. Всё это наметилось в мировом фигурном катании. Как воздух нужно возвращение российских фигуристов», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

