Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян примет участие в показательных выступлениях на Олимпийских играх — 2026.

Аделия попала в список по решению организаторов. Также в него вошли американка Алиса Лью (золото личного турнира) и японки Каори Сакамото (серебро) и Ами Накаи (бронза), сообщает «РИА Новости».

Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх в Италии. По сумме короткой и произвольной программ ученица Этери Тутберидзе набрала 214,53 балла. За произвольный прокат судьи выставили ей 141,64 балла. В своей произвольной программе россиянка не справилась с элементом ультра-си четверным тулупом, который был заявлен первым в её выступлении.