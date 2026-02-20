Катарина Гербольдт: было видно, как падение подкосило Аделию Петросян

Бронзовый призёр чемпионата России – 2009 по фигурному катанию Катарина Гербольдт заявила, что падение в произвольной программе на Олимпийских играх — 2026 подкосило Аделию Петросян.

«Аделия в любом случае большая молодец. Она туда доехала и готовилась, несмотря на все трудности. Очень жаль, что не получился первый четверной. Было видно, как он эмоционально подкосил Аделию. Тем не менее она собралась и докатала программу, сделала все элементы. Конечно, этого было явно недостаточно для призовых мест. Сегодня не получилось. Ничего страшного», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.