Шорт-трек. День 6
22:15 Мск
Катарина Гербольдт: было видно, как падение подкосило Аделию Петросян

Бронзовый призёр чемпионата России – 2009 по фигурному катанию Катарина Гербольдт заявила, что падение в произвольной программе на Олимпийских играх — 2026 подкосило Аделию Петросян.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
78.71
2
Каори Сакамото
Япония
77.23
3
Алиса Лью
США
76.59

«Аделия в любом случае большая молодец. Она туда доехала и готовилась, несмотря на все трудности. Очень жаль, что не получился первый четверной. Было видно, как он эмоционально подкосил Аделию. Тем не менее она собралась и докатала программу, сделала все элементы. Конечно, этого было явно недостаточно для призовых мест. Сегодня не получилось. Ничего страшного», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

