Гербольдт: самое главное, что российские фигуристы были на Олимпийских играх
Бронзовый призёр чемпионата России – 2009 по фигурному катанию Катарина Гербольдт высказалась о выступлении россиян на Олимпийских играх — 2026. В фигурном катании страну представили Аделия Петросян и Пётр Гуменник.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
78.71
2
Каори Сакамото
Япония
77.23
3
Алиса Лью
США
76.59
«Самое главное, что наши ребята уже были на Олимпийских играх. Получились достойные прокаты, несмотря на все трудности и особые условия в сравнении с остальным ребятами. Что Петя, что Аделия показали характер. Они всё равно большие молодцы. Хочу их поздравить. Надеюсь, в следующем году нас всё-таки допустят на мировую арену», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
