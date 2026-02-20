Гербольдт: самое главное, что российские фигуристы были на Олимпийских играх

Бронзовый призёр чемпионата России – 2009 по фигурному катанию Катарина Гербольдт высказалась о выступлении россиян на Олимпийских играх — 2026. В фигурном катании страну представили Аделия Петросян и Пётр Гуменник.

«Самое главное, что наши ребята уже были на Олимпийских играх. Получились достойные прокаты, несмотря на все трудности и особые условия в сравнении с остальным ребятами. Что Петя, что Аделия показали характер. Они всё равно большие молодцы. Хочу их поздравить. Надеюсь, в следующем году нас всё-таки допустят на мировую арену», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.