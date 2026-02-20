Скидки
Олимпиада 2026

«Горжусь вами». Медведева поддержала Гуменника и Петросян после ОИ-2026

«Горжусь вами». Медведева поддержала Гуменника и Петросян после ОИ-2026
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 российская фигуристка Евгения Медведева высказалась о выступлении россиян на Олимпийских играх — 2026. В фигурном катании страну представили Аделия Петросян и Пётр Гуменник.

«Возвращаемся из Милана. Очень много эмоций. Да, конечно, мы все ехали с надеждой на медали. И я знаю, как сильно этого хотели ребята. Но с учётом той ситуации, в которую попали наши фигуристы, они уезжают без наград — зато с гордо поднятой головой. А это иногда дороже любой награды.

Пётр Гуменник, на мой взгляд, должен был стоять на пьедестале. Я искренне восхищена его прокатами и тем, как он держался. Несмотря на всё давление и несправедливость, с которыми ему пришлось столкнуться, он сохранил достоинство, концентрацию и показал высокий уровень катания. Честно — я не уверена, что в его ситуации смогла бы так совладать с нервами. Петя и вся его команда — вы большие молодцы. Вы проделали огромную работу, и это было видно в каждом движении.

Аделия Петросян — отдельная гордость. Колоссальное давление, огромные ожидания, пресса, которая заранее «вручала» золото… С таким фоном выходить на лёд невероятно сложно. Но Аделия справилась. Она показала характер, силу и достойное катание. Да, в произвольной программе чуть-чуть не сложилось, и ей немного не повезло. Но у неё были все шансы быть в тройке сильнейших, и это факт. У этой девочки большое будущее. И я всегда рядом. Горжусь вами. Несмотря ни на что», — написала Медведева на своей странице в социальных сетях.

