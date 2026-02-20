Роман Костомаров: почему Петросян должно быть стыдно? Без падений не бывает взлётов

Олимпийский чемпион (2006) в танцах на льду фигурист Роман Костомаров прокомментировал выступление российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпийских играх – 2026 в Италии, отметив, что спортсменке не стоит испытывать чувство стыда после показанного результата. Петросян заняла шестое место в соревнованиях.
«Этот результат и саму Аделию, и её команду не очень устраивает. Если бы она исполнила всё, что было задумано, возможно, она была бы в тройке. Увы, не всегда получается всё, что задумывается. Как есть, так есть. Почему ей должно быть стыдно возвращаться в Россию? Это спорт, твоя собственная работа. Без падений не бывает взлётов. Надо продолжать работать и думать о себе в первую очередь, команде, тренерах. Нужно продолжать бороться», — сказал Костомаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 20 февраля 2026
-
11:45
-
11:24
-
11:23
-
11:14
-
11:06
-
11:02
-
11:00
-
10:45
-
10:44
-
10:36
-
10:34
-
10:30
-
10:25
-
10:25
-
10:13
-
10:00
-
09:53
-
09:44
-
09:36
-
09:31
-
09:30
-
09:24
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
08:50
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
08:00
-
05:55
-
04:51
-
04:35
-
04:16
-
04:15