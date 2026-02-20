Роман Костомаров: почему Петросян должно быть стыдно? Без падений не бывает взлётов

Олимпийский чемпион (2006) в танцах на льду фигурист Роман Костомаров прокомментировал выступление российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпийских играх – 2026 в Италии, отметив, что спортсменке не стоит испытывать чувство стыда после показанного результата. Петросян заняла шестое место в соревнованиях.

«Этот результат и саму Аделию, и её команду не очень устраивает. Если бы она исполнила всё, что было задумано, возможно, она была бы в тройке. Увы, не всегда получается всё, что задумывается. Как есть, так есть. Почему ей должно быть стыдно возвращаться в Россию? Это спорт, твоя собственная работа. Без падений не бывает взлётов. Надо продолжать работать и думать о себе в первую очередь, команде, тренерах. Нужно продолжать бороться», — сказал Костомаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.