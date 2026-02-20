Скидки
Шорт-трек. День 6
Олимпиада 2026

Роман Костомаров: почему Петросян должно быть стыдно? Без падений не бывает взлётов

Комментарии

Олимпийский чемпион (2006) в танцах на льду фигурист Роман Костомаров прокомментировал выступление российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпийских играх – 2026 в Италии, отметив, что спортсменке не стоит испытывать чувство стыда после показанного результата. Петросян заняла шестое место в соревнованиях.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16

«Этот результат и саму Аделию, и её команду не очень устраивает. Если бы она исполнила всё, что было задумано, возможно, она была бы в тройке. Увы, не всегда получается всё, что задумывается. Как есть, так есть. Почему ей должно быть стыдно возвращаться в Россию? Это спорт, твоя собственная работа. Без падений не бывает взлётов. Надо продолжать работать и думать о себе в первую очередь, команде, тренерах. Нужно продолжать бороться», — сказал Костомаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Отстранённость без права на ошибку. Аделии Петросян нечего стыдиться
