Шорт-трек. День 6
Костомаров: в сравнении с Олимпиадой-2002 уровень гораздо ниже в плане сложности программ

Комментарии

Олимпийский чемпион (2006) в танцах на льду фигурист Роман Костомаров высказался об уровне женского фигурного катания на Олимпийских играх – 2026 в Италии, отметив, что считает его ниже в сравнении с предыдущими Играми в плане сложности программ. Золотую медаль в соревнованиях у женщин завоевала американка Алиса Лью, которая набрала 226,79 балла в сумме короткой и произвольной программ.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16

«Очень сильно отличается уровень фигурного катания. Алиса Лю заслуженно победила, но уровень этого выступления может отойти куда-то в 2018 год. Можно сравнить с 2002 годом, когда каталась Сара Хьюз и делала тройные прыжки, три-три каскады. Порой некоторые даже были недокручены, но в то время на это не обращали внимания. По сравнению с Олимпиадой-2002 уровень гораздо ниже в плане сложности программ», — сказал Костомаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Американка Лью стала двукратной олимпийской чемпионкой! А наша Аделия лишь шестая — увы
