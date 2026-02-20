«Мы всегда будем любить тебя». Туктамышева поддержала Каори Сакамото
Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева поддержала японскую фигуристку Каори Сакамото, которая заняла второе место на Олимпийских играх в Италии.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16
«Мы всегда будем любить тебя, Каори», — написала Туктамышева на своей странице в социальных сетях.
Чемпионкой Олимпиады-2026 стала американка Алиса Лью. По сумме короткой и произвольной программ Лью набрала 226,79 балла, что позволило ей на 1,89 балла опередить Сакамото.
Российская фигуристка Аделия Петросян заняла на турнире шестое место. По сумме короткой и произвольной программ ученица Этери Тутберидзе набрала 214,53 балла.
