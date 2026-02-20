Левито — о прокате ПП на ОИ-2026: после падения включила режим автопилота

Американская фигуристка Изабо Левито прокомментировала своё выступление в произвольной программе Олимпийских игр – 2026 в Италии. Изабо заняла 12-е место в итоговом протоколе соревнований, набрав 202,80 балла в сумме короткой и произвольной программ.

«Не совсем понимаю, что чувствую по поводу своего проката. Сейчас я чувствую себя сильной. Я не слишком устала и, по большому счёту, не собираюсь быть хмурой на Олимпиаде, поэтому улыбаюсь.

После падения я просто включила автопилот, потому что на тренировках я просто еду, еду, еду. Это процесс из множества повторений. У меня лучше всего получается, когда я меньше думаю. Так что я просто перешла в режим автопилота и дальше всё пошло так, как обычно», – приводит слова Левито Golden Skate.