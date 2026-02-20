Левито — о прокате ПП на ОИ-2026: после падения включила режим автопилота
Американская фигуристка Изабо Левито прокомментировала своё выступление в произвольной программе Олимпийских игр – 2026 в Италии. Изабо заняла 12-е место в итоговом протоколе соревнований, набрав 202,80 балла в сумме короткой и произвольной программ.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16
«Не совсем понимаю, что чувствую по поводу своего проката. Сейчас я чувствую себя сильной. Я не слишком устала и, по большому счёту, не собираюсь быть хмурой на Олимпиаде, поэтому улыбаюсь.
После падения я просто включила автопилот, потому что на тренировках я просто еду, еду, еду. Это процесс из множества повторений. У меня лучше всего получается, когда я меньше думаю. Так что я просто перешла в режим автопилота и дальше всё пошло так, как обычно», – приводит слова Левито Golden Skate.
