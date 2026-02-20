Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Шорт-трек. День 6
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Левито — о прокате ПП на ОИ-2026: после падения включила режим автопилота

Левито — о прокате ПП на ОИ-2026: после падения включила режим автопилота
Комментарии

Американская фигуристка Изабо Левито прокомментировала своё выступление в произвольной программе Олимпийских игр – 2026 в Италии. Изабо заняла 12-е место в итоговом протоколе соревнований, набрав 202,80 балла в сумме короткой и произвольной программ.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16

«Не совсем понимаю, что чувствую по поводу своего проката. Сейчас я чувствую себя сильной. Я не слишком устала и, по большому счёту, не собираюсь быть хмурой на Олимпиаде, поэтому улыбаюсь.

После падения я просто включила автопилот, потому что на тренировках я просто еду, еду, еду. Это процесс из множества повторений. У меня лучше всего получается, когда я меньше думаю. Так что я просто перешла в режим автопилота и дальше всё пошло так, как обычно», – приводит слова Левито Golden Skate.

Материалы по теме
Американка Лью стала двукратной олимпийской чемпионкой! А наша Аделия лишь шестая — увы
Американка Лью стала двукратной олимпийской чемпионкой! А наша Аделия лишь шестая — увы
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android