Шорт-трек. День 6
22:15 Мск
Олимпиада 2026

«Потрясающий опыт». Левито — об участии в Олимпийских играх — 2026

«Потрясающий опыт». Левито — об участии в Олимпийских играх — 2026
Комментарии

Американская фигуристка Изабо Левито рассказала, какие эмоции она испытала от участия в Олимпийских играх – 2026. Американка заняла 12-е место в итоговом протоколе соревнований, набрав 202,80 балла в сумме короткой и произвольной программ.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16

«Это похоже на фантазию. Мне очень нравится быть здесь. Жизнь в Олимпийской деревне напоминает университетский кампус — для меня это что-то новое. Я подросток, я никогда не училась в университете. Заходить в столовую и видеть там друзей, каждый день проходить мимо олимпийских колец, а потом заниматься тем, что я люблю, — своим катанием. По сути, я просто делаю то, что делаю каждый день. Быть здесь с друзьями, знакомиться с новыми людьми из других видов спорта — это потрясающий опыт. Кажется, что это бывает раз в жизни, потому что раньше я ничего подобного не испытывала. И я не могу сказать ничего плохого об этом», – приводит слова Левито Golden Skate.

