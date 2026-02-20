«Потрясающий опыт». Левито — об участии в Олимпийских играх — 2026

Американская фигуристка Изабо Левито рассказала, какие эмоции она испытала от участия в Олимпийских играх – 2026. Американка заняла 12-е место в итоговом протоколе соревнований, набрав 202,80 балла в сумме короткой и произвольной программ.
«Это похоже на фантазию. Мне очень нравится быть здесь. Жизнь в Олимпийской деревне напоминает университетский кампус — для меня это что-то новое. Я подросток, я никогда не училась в университете. Заходить в столовую и видеть там друзей, каждый день проходить мимо олимпийских колец, а потом заниматься тем, что я люблю, — своим катанием. По сути, я просто делаю то, что делаю каждый день. Быть здесь с друзьями, знакомиться с новыми людьми из других видов спорта — это потрясающий опыт. Кажется, что это бывает раз в жизни, потому что раньше я ничего подобного не испытывала. И я не могу сказать ничего плохого об этом», – приводит слова Левито Golden Skate.
- 20 февраля 2026
-
13:15
-
13:15
-
13:11
-
13:05
-
12:58
-
12:45
-
12:45
-
12:30
-
12:21
-
12:15
-
12:03
-
11:54
-
11:45
-
11:24
-
11:23
-
11:14
-
11:06
-
11:02
-
11:00
-
10:45
-
10:44
-
10:36
-
10:34
-
10:30
-
10:25
-
10:25
-
10:13
-
10:00
-
09:53
-
09:44
-
09:36
-
09:31
-
09:30
-
09:24
-
09:20