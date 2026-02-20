«Потрясающий опыт». Левито — об участии в Олимпийских играх — 2026

Американская фигуристка Изабо Левито рассказала, какие эмоции она испытала от участия в Олимпийских играх – 2026. Американка заняла 12-е место в итоговом протоколе соревнований, набрав 202,80 балла в сумме короткой и произвольной программ.

«Это похоже на фантазию. Мне очень нравится быть здесь. Жизнь в Олимпийской деревне напоминает университетский кампус — для меня это что-то новое. Я подросток, я никогда не училась в университете. Заходить в столовую и видеть там друзей, каждый день проходить мимо олимпийских колец, а потом заниматься тем, что я люблю, — своим катанием. По сути, я просто делаю то, что делаю каждый день. Быть здесь с друзьями, знакомиться с новыми людьми из других видов спорта — это потрясающий опыт. Кажется, что это бывает раз в жизни, потому что раньше я ничего подобного не испытывала. И я не могу сказать ничего плохого об этом», – приводит слова Левито Golden Skate.