Российские спортсмены примут участие в церемонии закрытия Олимпийских игр — 2026, которая состоится в Вероне 22 февраля. Об этом сообщил вице-президент Федерации альпинизма России, главный тренер сборной Павел Шабалин.

«Никита Филиппов примет участие в церемонии закрытия Олимпийских игр. Его пригласили ещё вчера. Там и Аделия будет, и лыжники наши. Те спортсмены, у которых затягиваются старты до конца Игр, – все остаются на парад спортсменов в Вероне», — приводит слова Шабалина «РИА Новости Спорт».

Зимние Олимпийские игры проходят в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде-2026 принимают участие 13 российских спортсменов.

Вчера, 19 февраля, российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную медаль в спринте на Олимпийских играх 2026 года. Он принёс России первую награду в Италии.