Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Шорт-трек. День 6
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Чемпионат» узнал, какими зимними видами спорта занимаются известные музыканты

«Чемпионат» узнал, какими зимними видами спорта занимаются известные музыканты
Комментарии

Спортивный портал «Чемпионат» вместе с музыкальным сервисом «Звук» расспросили артистов Женю Трофимова, Mary Gu, Свята, Thomas Mraz и Loc-Dog о любимых занятиях в холодный сезон и треках, которые помогают им сохранять энергию и настрой на движение даже в самые морозные дни.

Композиции собрали в специальный плейлист, который поможет с радостью проводить зиму и ощутить весеннее настроение.

Женя Трофимов. Я увлекаюсь лыжами, и уже давно. Всё детство и юность занимался спортивным ориентированием, после ушёл в любительскую горнолыжку, чем занимаюсь до сих пор. В основном смотрю только отдельные виды спорта – например, фристайл и лыжные гонки. В зимнее время года настрой мне даёт разная музыка. Например, оркестровая – в особенности Ленинградский концертный оркестр. Также нравятся бардовские песни – Владимир Высоцкий и Елена Фролова; классический русский рок: «Кукрыниксы», «КИНО», Nautilus Pompilius и т.д. Также я всегда слушаю своих коллег – ZOLOTO, Басту, Анастасию Садковскую и других. Но и не забываю вдохновляться новинками и зарубежной музыкой – Mree, Hazlett и ELIOZIE.

Mary Gu. Честно признаюсь, с зимними видами спорта у меня отношения довольно спокойные. Я не могу назвать себя их большим поклонником, однако на коньках стою достаточно уверенно – не фигуристка, конечно, но всё же. А ещё мне нравится кататься на лыжах по снежному лесу, без спешки, в комфортном для себя темпе, наслаждаясь атмосферой. Я не делю музыку по сезонам – если, конечно, в песне напрямую не поётся о снеге или жаре. В целом «зимние» треки у меня чаще ассоциируются с чем-то романтичным и меланхоличным, поэтому подобрать по-настоящему тематическую композицию для меня бывает непросто.

Свят. Я обожаю кататься на сноуборде. Для меня это не просто спорт, а способ чувствовать свободу, скорость и единение с природой. Это тот самый драйв, который я иногда пытаюсь передать в своих треках. Из соревновательных видов спорта я выделю биатлон. Мне нравится эта смесь выносливости, хладнокровия и скорости. Хотя сам им не занимаюсь и не слежу за каждым стартом, но когда вижу по телевизору – всегда задерживаюсь посмотреть. Олимпийские игры – это особенная атмосфера, даже если включаю их фоном. В этот раз точно буду обращать внимание на сноуборд и, конечно, биатлон – за его напряжённые финишные круги. Из музыки зимой мне нужно что-то, что разогревает изнутри. Могу включить инди-поп или даже некоторые свои демозаписи с драйвовыми гитарами.

Thomas Mraz. Я увлекаюсь сноубордом и катаю с седьмого класса. Сам я родом из Башкирии, где очень много гор – даже в самой Уфе есть около двух-трёх горнолыжных склонов в черте города. Но, к сожалению, не слежу ни за какими другими видами спорта, кроме UFC. Обычно я предпочитаю участвовать, нежели наблюдать за тем, как кто-то играет. Мне очень нравится, что в современной Олимпиаде много таких прикольных видов спорта, как сноуборд, BMX, скейтборд. Если бы я следил, то, наверное, за чем-то таким.

Loc-Dog. Я скорее зритель, чем участник. Особенно когда речь заходит о зимних видах спорта. Если говорить о просмотре – выделяю для себя фигурное катание и хоккей. На Олимпиаде я слежу за дисциплинами, где есть скорость и риск, – например, горнолыжный спорт. Зимой, чтобы взбодриться, мне нужна энергия. В плейлист для холодного утра или прогулки обычно попадают треки с плотным битом и энергичным звучанием. А ещё в холода почему-то чаще хочется старого доброго рока.

Материалы по теме
14-й день Олимпиады-2026. Ждём бурную развязку в хоккее и огненный биатлон! LIVE
Live
14-й день Олимпиады-2026. Ждём бурную развязку в хоккее и огненный биатлон! LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android