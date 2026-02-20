«Чемпионат» узнал, какими зимними видами спорта занимаются известные музыканты

Спортивный портал «Чемпионат» вместе с музыкальным сервисом «Звук» расспросили артистов Женю Трофимова, Mary Gu, Свята, Thomas Mraz и Loc-Dog о любимых занятиях в холодный сезон и треках, которые помогают им сохранять энергию и настрой на движение даже в самые морозные дни.

Композиции собрали в специальный плейлист, который поможет с радостью проводить зиму и ощутить весеннее настроение.

Женя Трофимов. Я увлекаюсь лыжами, и уже давно. Всё детство и юность занимался спортивным ориентированием, после ушёл в любительскую горнолыжку, чем занимаюсь до сих пор. В основном смотрю только отдельные виды спорта – например, фристайл и лыжные гонки. В зимнее время года настрой мне даёт разная музыка. Например, оркестровая – в особенности Ленинградский концертный оркестр. Также нравятся бардовские песни – Владимир Высоцкий и Елена Фролова; классический русский рок: «Кукрыниксы», «КИНО», Nautilus Pompilius и т.д. Также я всегда слушаю своих коллег – ZOLOTO, Басту, Анастасию Садковскую и других. Но и не забываю вдохновляться новинками и зарубежной музыкой – Mree, Hazlett и ELIOZIE.

Mary Gu. Честно признаюсь, с зимними видами спорта у меня отношения довольно спокойные. Я не могу назвать себя их большим поклонником, однако на коньках стою достаточно уверенно – не фигуристка, конечно, но всё же. А ещё мне нравится кататься на лыжах по снежному лесу, без спешки, в комфортном для себя темпе, наслаждаясь атмосферой. Я не делю музыку по сезонам – если, конечно, в песне напрямую не поётся о снеге или жаре. В целом «зимние» треки у меня чаще ассоциируются с чем-то романтичным и меланхоличным, поэтому подобрать по-настоящему тематическую композицию для меня бывает непросто.

Свят. Я обожаю кататься на сноуборде. Для меня это не просто спорт, а способ чувствовать свободу, скорость и единение с природой. Это тот самый драйв, который я иногда пытаюсь передать в своих треках. Из соревновательных видов спорта я выделю биатлон. Мне нравится эта смесь выносливости, хладнокровия и скорости. Хотя сам им не занимаюсь и не слежу за каждым стартом, но когда вижу по телевизору – всегда задерживаюсь посмотреть. Олимпийские игры – это особенная атмосфера, даже если включаю их фоном. В этот раз точно буду обращать внимание на сноуборд и, конечно, биатлон – за его напряжённые финишные круги. Из музыки зимой мне нужно что-то, что разогревает изнутри. Могу включить инди-поп или даже некоторые свои демозаписи с драйвовыми гитарами.

Thomas Mraz. Я увлекаюсь сноубордом и катаю с седьмого класса. Сам я родом из Башкирии, где очень много гор – даже в самой Уфе есть около двух-трёх горнолыжных склонов в черте города. Но, к сожалению, не слежу ни за какими другими видами спорта, кроме UFC. Обычно я предпочитаю участвовать, нежели наблюдать за тем, как кто-то играет. Мне очень нравится, что в современной Олимпиаде много таких прикольных видов спорта, как сноуборд, BMX, скейтборд. Если бы я следил, то, наверное, за чем-то таким.

Loc-Dog. Я скорее зритель, чем участник. Особенно когда речь заходит о зимних видах спорта. Если говорить о просмотре – выделяю для себя фигурное катание и хоккей. На Олимпиаде я слежу за дисциплинами, где есть скорость и риск, – например, горнолыжный спорт. Зимой, чтобы взбодриться, мне нужна энергия. В плейлист для холодного утра или прогулки обычно попадают треки с плотным битом и энергичным звучанием. А ещё в холода почему-то чаще хочется старого доброго рока.