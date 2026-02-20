Скидки
Шорт-трек. День 6
Олимпиада 2026

Татьяна Тарасова оценила результат Аделии Петросян на ОИ-2026 в Милане

Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Петросян заняла шестое место в соревнованиях женщин, золото завоевала американка Алиса Лью.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16

«Я считаю, что она выступила достойно. Она одна из всех пыталась прыгать четверной прыжок, но, к сожалению, не прыгнула. Всё остальное она сделала чисто, и она на шестом месте. Это первые её Олимпийские игры и первое международное соревнование за много лет, потому что вы сами знаете, что русские нигде не участвуют. Постаралась, молодец», – сказала Тарасова в видео, опубликованном в телеграм-канале Okko.

