Татьяна Тарасова оценила результат Аделии Петросян на ОИ-2026 в Милане

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Петросян заняла шестое место в соревнованиях женщин, золото завоевала американка Алиса Лью.

«Я считаю, что она выступила достойно. Она одна из всех пыталась прыгать четверной прыжок, но, к сожалению, не прыгнула. Всё остальное она сделала чисто, и она на шестом месте. Это первые её Олимпийские игры и первое международное соревнование за много лет, потому что вы сами знаете, что русские нигде не участвуют. Постаралась, молодец», – сказала Тарасова в видео, опубликованном в телеграм-канале Okko.