Аделия Петросян выступит с показательным номером на Олимпиаде-2026

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян выступит с показательным номером на Олимпийских играх — 2026. Гала-концерт пройдёт 21 февраля.

Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх в Италии. По сумме короткой и произвольной программ ученица Этери Тутберидзе набрала 214,53 балла. За произвольный прокат судьи выставили ей 141,64 балла. В своей произвольной программе россиянка не справилась с элементом ультра-си четверным тулупом, который был заявлен первым в её выступлении.

Зимние Олимпийские игры проходят в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.