Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Шорт-трек. День 6
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Церемония закрытия Олимпиады 2026 в Милане: дата, где пройдет, на каком канале покажут, где смотреть онлайн, время начала

Церемония закрытия ОИ-2026: дата, где пройдёт, на каком канале покажут, смотреть онлайн
Комментарии

В воскресенье, 22 февраля, состоится церемония закрытия зимней Олимпиады-2026. Она пройдёт на исторической сцене Арена-ди-Верона. Трансляцию мероприятия покажет онлайн-кинотеатр Okko. Начало запланировано на 22:30 мск. Российские спортсмены примут участие в церемонии закрытия Олимпийских игр — 2026.

Зимние Олимпийские игры проходят в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. В Олимпиаде-2026 принимают участие 13 российских спортсменов.

Согласно традиции церемония закрытия Игр включает в себя художественную программу, парад флагов, парад спортсменов, последнюю медальную церемонию Олимпиады, заключительные слова официальных лиц, официальную передачу олимпийского флага городу-хозяину следующей Олимпиады, погашение олимпийского огня.

Календарь Олимпийских игр - 2026
Материалы по теме
Есть награда у России. Жаль, что не две! Медальный зачёт после 13-го дня Олимпиады-2026
Есть награда у России. Жаль, что не две! Медальный зачёт после 13-го дня Олимпиады-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android