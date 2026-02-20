Церемония закрытия ОИ-2026: дата, где пройдёт, на каком канале покажут, смотреть онлайн

В воскресенье, 22 февраля, состоится церемония закрытия зимней Олимпиады-2026. Она пройдёт на исторической сцене Арена-ди-Верона. Трансляцию мероприятия покажет онлайн-кинотеатр Okko. Начало запланировано на 22:30 мск. Российские спортсмены примут участие в церемонии закрытия Олимпийских игр — 2026.

Зимние Олимпийские игры проходят в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. В Олимпиаде-2026 принимают участие 13 российских спортсменов.

Согласно традиции церемония закрытия Игр включает в себя художественную программу, парад флагов, парад спортсменов, последнюю медальную церемонию Олимпиады, заключительные слова официальных лиц, официальную передачу олимпийского флага городу-хозяину следующей Олимпиады, погашение олимпийского огня.