«Крайне неудачный день». Пройс — о провальном выступлении на своём этапе в эстафете на ОИ

Двукратная бронзовая медалистка Олимпиад немецкая биатлонистка Франциска Пройс прокомментировала выступление на своём этапе в эстафете в составе сборной Германии на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Сборная Германии заняла в гонке четвёртое место, а сама Пройс зашла на штрафной круг.
«Это был крайне неудачный день. В эстафете всегда особенно тяжело. Мне очень жаль трёх других девушек и всю команду. Атмосфера, конечно, была не самой лучшей, и мне будет нужно немного времени, чтобы переварить ситуацию.
На стрельбище я сталкивалась с такими ситуациями весь сезон. Я каждый раз пробую что-то новое, но оцепенение неизбежно возвращается. Часто это похоже на чёрную дыру, как только я наступаю на коврик для стрельбы. Всё это, конечно, неприятно и больно», – приводит слова Пройс Ski-Nordique.
- 20 февраля 2026
-
14:51
-
14:45
-
14:42
-
14:33
-
14:30
-
14:22
-
14:18
-
14:00
-
13:57
-
13:44
-
13:35
-
13:15
-
13:15
-
13:11
-
13:05
-
12:58
-
12:45
-
12:45
-
12:30
-
12:21
-
12:15
-
12:03
-
11:54
-
11:45
-
11:24
-
11:23
-
11:14
-
11:06
-
11:02
-
11:00
-
10:45
-
10:44
-
10:36
-
10:34
-
10:30