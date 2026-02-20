Скидки
Шорт-трек. День 6
Олимпиада 2026

«Крайне неудачный день». Пройс — о провальном выступлении на своём этапе в эстафете на ОИ

«Крайне неудачный день». Пройс — о провальном выступлении на своём этапе в эстафете на ОИ
Двукратная бронзовая медалистка Олимпиад немецкая биатлонистка Франциска Пройс прокомментировала выступление на своём этапе в эстафете в составе сборной Германии на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Сборная Германии заняла в гонке четвёртое место, а сама Пройс зашла на штрафной круг.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
18 февраля 2026, среда. 16:45 МСК
Окончено
1
Франция
2
Швеция
3
Норвегия

«Это был крайне неудачный день. В эстафете всегда особенно тяжело. Мне очень жаль трёх других девушек и всю команду. Атмосфера, конечно, была не самой лучшей, и мне будет нужно немного времени, чтобы переварить ситуацию.

На стрельбище я сталкивалась с такими ситуациями весь сезон. Я каждый раз пробую что-то новое, но оцепенение неизбежно возвращается. Часто это похоже на чёрную дыру, как только я наступаю на коврик для стрельбы. Всё это, конечно, неприятно и больно», – приводит слова Пройс Ski-Nordique.

