Главная Олимпиада 2026 Новости

Новозеландец-фристайлист жёстко упал и потерял сознание, врачи унесли его на носилках

Новозеландец-фристайлист жёстко упал и потерял сознание, врачи унесли его на носилках
Комментарии

Новозеландский фристайлист Финли Мелвилл Айвз жёстко упал во время квалификации в соревнованиях в ски-хафпайпе на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия).

Олимпиада 2026. Фристайл
Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация
20 февраля 2026, пятница. 12:25 МСК
Окончено
1
Брендан Маккей
Канада
92.75 Q
2
Ник Гэппер
США
90.00 Q
3
Хенри Силдару
Эстония
88.00 Q

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Спортсмен упал при приземлении после исполнения одного из трюков и не смог самостоятельно покинуть пайп для соревнований. Чуть позже его спустили вниз на специальных носилках.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.

