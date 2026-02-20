Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Шведские лыжники столкнулись с эпидемией в Олимпийской деревне

Шведские лыжники столкнулись с эпидемией в Олимпийской деревне
Комментарии

Шведские лыжники Фрида Карлссон, Йонна Сундлинг и Эдвин Ангер чувствуют недомогание после выступления на Олимпийских играх — 2026. Спортсмены остаются в Олимпийской деревне. Их участие в предстоящих стартах под вопросом.

«Карлссон утром почувствовала себя не очень уверенно из‑за лёгких симптомов простуды и пока воздержится от тренировки», — заявил представитель сборной Швеции в интервью SVT.

Также издание Expressen сообщает, что Йонна Сундлинг и Эдвин Ангер испытывают проблемы с горлом.

Зимние Олимпийские игры проходят в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград.

