Воронов: Петросян имела смелость зайти на четверной прыжок, она талантливая девочка!

Серебряный призёр чемпионата Европы (2014) в одиночном катании, бывший российский фигурист, ныне тренер Сергей Воронов оценил выступление российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Россиянка заняла шестое место на соревнованиях, чемпионкой стала американка Алиса Лью.

«У Петросян не получился четверной прыжок, но на то это и элемент ультра-си. Я считаю, что Аделия — талантливая девочка! Она имела смелость со своим тренерским штабом зайти на этот четверной прыжок. Да, не получилось. Одно дело, если бы мы говорили про тройной прыжок. А четверной? Это всё-таки женское одиночное катание. Я бы пожелал Аделии терпения, удачи в будущем и не посыпать голову пеплом», — сказал Воронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.