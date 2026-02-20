Воронов: Петросян имела смелость зайти на четверной прыжок, она талантливая девочка!

Серебряный призёр чемпионата Европы (2014) в одиночном катании, бывший российский фигурист, ныне тренер Сергей Воронов оценил выступление российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Россиянка заняла шестое место на соревнованиях, чемпионкой стала американка Алиса Лью.
«У Петросян не получился четверной прыжок, но на то это и элемент ультра-си. Я считаю, что Аделия — талантливая девочка! Она имела смелость со своим тренерским штабом зайти на этот четверной прыжок. Да, не получилось. Одно дело, если бы мы говорили про тройной прыжок. А четверной? Это всё-таки женское одиночное катание. Я бы пожелал Аделии терпения, удачи в будущем и не посыпать голову пеплом», — сказал Воронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
- 20 февраля 2026
-
15:58
-
15:55
-
15:45
-
15:43
-
15:40
-
15:30
-
15:21
-
15:20
-
15:10
-
14:55
-
14:51
-
14:45
-
14:42
-
14:33
-
14:30
-
14:22
-
14:18
-
14:00
-
13:57
-
13:44
-
13:35
-
13:15
-
13:15
-
13:11
-
13:05
-
12:58
-
12:45
-
12:45
-
12:30
-
12:21
-
12:15
-
12:03
-
11:54
-
11:45
-
11:24