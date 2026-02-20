Скидки
Шорт-трек. День 6
22:15 Мск
Олимпиада 2026

Воронов: Петросян имела смелость зайти на четверной прыжок, она талантливая девочка!

Серебряный призёр чемпионата Европы (2014) в одиночном катании, бывший российский фигурист, ныне тренер Сергей Воронов оценил выступление российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Россиянка заняла шестое место на соревнованиях, чемпионкой стала американка Алиса Лью.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16

«У Петросян не получился четверной прыжок, но на то это и элемент ультра-си. Я считаю, что Аделия — талантливая девочка! Она имела смелость со своим тренерским штабом зайти на этот четверной прыжок. Да, не получилось. Одно дело, если бы мы говорили про тройной прыжок. А четверной? Это всё-таки женское одиночное катание. Я бы пожелал Аделии терпения, удачи в будущем и не посыпать голову пеплом», — сказал Воронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

