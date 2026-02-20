Скидки
Шорт-трек. День 6
22:15 Мск
Олимпиада 2026

«Расстраиваться из-за серебра — роскошь». Тренер Сакамото — о результате фигуристки на ОИ

Комментарии

Соноко Накано, тренер японской фигуристки Каори Сакамото, прокомментировала завоевание серебряной медали своей ученицей на Олимпийских играх – 2026 в Италии в женском одиночном катании. Сакамото проиграла 1,89 балла чемпионке соревнований американке Алисе Лью.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16

«Каори стала сильной фигуристкой во многих смыслах. Взять на себя такие высокие ожидания и справиться почти без ошибок — это невероятно. Я была так счастлива, когда мы в прошлый раз завоевали бронзу. А расстраиваться из-за серебра в этом году — это по-настоящему роскошь», – приводит слова Накано FG Gossip в социальной сети Х.

Россиянка Аделия Петросян заняла шестое место в соревнованиях у женщин на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия).

Олимпийская деградация. Почему победа американки Лью — это крах женской одиночки
