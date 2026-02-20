Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Воронов: Валиева, Трусова и Щербакова двигали женское мировое фигурное катание вперёд

Комментарии

Серебряный призёр чемпионата Европы (2014) в одиночном катании, бывший российский фигурист, ныне тренер Сергей Воронов высказался о том, какое влияние оказывали на мировое фигурное катание российские фигуристки Камила Валиева, Александра Игнатова (Трусова) и Анна Щербакова.

«Реальные вещи в разнице уровня есть. На Олимпиаде в 2022 году что Аня Щербакова, что Саша Трусова, что Камила Валиева — они все были с элементами ультра-си. Эта первая тройка двигала всё женское мировое фигурное катание вперёд на усложнение. Так как сейчас российских спортсменов нет, женское одиночное катание стало меньше использовать элементы ультра-си.

Если мы посмотрим тройной аксель — Эмбер Гленн, четверной тулуп — Аделия и Накаи — тройной аксель. Это три человека из всех. У Накаи, по-моему, был недокрут, у Эмбер получился аксель, но риттбергер в двух программах не заладился, и у Аделии в этот раз тулуп не получился. Хотя на разминке были очень даже хорошие тулупы», — сказал Воронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

