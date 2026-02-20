Скидки
Шорт-трек. День 6
Олимпиада 2026

«Это был тот самый риск». Энберт — о попытке Петросян исполнить четверной прыжок на ОИ

Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигурист Александр Энберт высказался о попытке Аделии Петросян исполнить четверной прыжок на Олимпиаде-2026.

«Обидно. Понятно, что был определённый риск. Мы читали репортажи с тренировок, где четверной не особо получался. Но они пошли на четверной. Тутберидзе говорила, что на медали можно претендовать только с элементами ультра-си. Это был тот самый риск. Не получилось, ничего страшного. Это самый сложный элемент женского турнира. Ещё одно доказательство, что элементы ультра-си называются сложными. Но Аделия молодец! Шестое место среди лучших фигуристов планеты — хорошо», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Как судили Петросян на Олимпиаде? Внимательно разбираем оценки
