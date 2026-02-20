Никита Филиппов получит 730 тысяч рублей от Камчатского края за серебро на ОИ-2026

Российский ски-альпинист Никита Филиппов получит выплату от Камчатского края за серебряную медаль на Олимпийских играх — 2026, сообщает ТАСС.

«В соответствии с законом Камчатского края от 06.04.2011 № 588 «О мерах социальной поддержки спортсменов, их тренеров, а также спортсменов-ведущих», Филиппову Никите за серебряную медаль на Олимпийских зимних играх 2026 года в Италии положена выплата в размере 839 743,00 рублей (на руки 730 576 рублей), тренеру (тренерам) за подготовку спортсмена — 419 872,00 рублей (на руки 365 289 рублей)», — говорится в справке о денежных выплатах спортсмену.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.