Немка Даниэла Майер завоевала золотую медаль в соревнованиях по ски-кроссу на ОИ-2026

Немецкая фристайлистка Даниэла Майер завоевала золотую медаль в соревнованиях по ски-кроссу на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия).

Серебряным призёром Олимпиады-2026 в данном виде программы стала Фанни Смит из Швейцарии, бронзу завоевала шведка Сандра Неслунд.

Олимпийские игры – 2026. Фристайл. Ски-кросс, женщины:

1. Даниэла Майер (Германия);

2. Фанни Смит (Швейцария);

3. Сандра Неслунд (Швеция);

4. Мариэль Бергер Саббатель (Франция).

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.