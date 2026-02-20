Немка Даниэла Майер завоевала золотую медаль в соревнованиях по ски-кроссу на ОИ-2026
Немецкая фристайлистка Даниэла Майер завоевала золотую медаль в соревнованиях по ски-кроссу на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия).
Олимпиада 2026. Фристайл
Женщины. Ски-кросс. Большой финал
20 февраля 2026, пятница. 15:15 МСК
Окончено
1
Даниэла Майер
Германия
2
Фанни Смит
Швейцария
3
Сандра Неслунд
Швеция
Серебряным призёром Олимпиады-2026 в данном виде программы стала Фанни Смит из Швейцарии, бронзу завоевала шведка Сандра Неслунд.
Олимпийские игры – 2026. Фристайл. Ски-кросс, женщины:
1. Даниэла Майер (Германия);
2. Фанни Смит (Швейцария);
3. Сандра Неслунд (Швеция);
4. Мариэль Бергер Саббатель (Франция).
Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.
