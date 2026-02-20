Сергей Воронов прокомментировал победу Алисы Лью в женском одиночном катании на Олимпиаде
Серебряный призёр чемпионата Европы (2014) в одиночном катании, бывший российский фигурист, ныне тренер Сергей Воронов прокомментировал победу Алисы Лью в женском одиночном катании на Олимпиаде-2026.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16
«Если говорить об Алисе Лью, я не думаю, что всё было так расслабленно, как нам видится. Всё-таки она была и сконцентрированна, и собранна — скорее, это такая внешняя оболочка. Каждый настраивается по-своему. В каждой стране какой-то свой подход. В Америке свой подход, у нас свой, который приносит результаты. У каждого спортсмена свой настрой. Всё индивидуально», — сказал Воронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
