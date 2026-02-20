Скидки
Шорт-трек. День 6
Никита Филиппов впервые попробует алкоголь после завоевания олимпийской медали

Комментарии

Российский ски-альпинист Никита Филиппов впервые попробует алкоголь после успешного выступления на Олимпийских играх — 2026. Он стал вторым в спринте в дисциплине ски-альпинизм, завоевав первую российскую медаль на проходящих в Италии Олимпийских играх.

«Попробую посмотреть по вкусу, понравится или нет, но не думаю, что это будет на постоянной основе. Я больше за ЗОЖ. Сейчас хотя бы себе сладкое разрешу и чуток попробую винишко. Никогда не позволял себе даже баночки пива», — приводит слова Филиппова ТАСС.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.

