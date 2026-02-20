Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. Канада — Финляндия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Начинать взрослую карьеру с ОИ сложно». Ангелина Мельникова поддержала Петросян

«Начинать взрослую карьеру с ОИ сложно». Ангелина Мельникова поддержала Петросян
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве российская гимнастка Ангелина Мельникова поддержала российскую фигуристку Аделию Петросян после её выступления на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Петросян заняла шестое место в соревнованиях фигуристок.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16

«Вчера ночью я, как и многие любители спорта, смотрела фигурное катание. Конечно, у меня тоже внутри вчера всё сжалось от того, как же хотелось медали для юной и очень смелой Аделии.

Но среди всех рассуждений и споров вокруг такого исхода хочется сказать: начинать свою взрослую карьеру с Олимпийских игр невероятно сложно. Да, результат вышел не такой фееричный, как ожидали многие, однако путь у всех разный: у кого‑то он сразу яркий, а у кого‑то развивается постепенно.

Аделия — невероятно талантливая, красивая и очень смелая девушка. Спорт любит смелых. Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой! У тебя всё обязательно получится. В добрый путь, звезда», – написала Мельникова в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Отстранённость без права на ошибку. Аделии Петросян нечего стыдиться
Отстранённость без права на ошибку. Аделии Петросян нечего стыдиться
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android