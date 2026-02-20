«Начинать взрослую карьеру с ОИ сложно». Ангелина Мельникова поддержала Петросян

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве российская гимнастка Ангелина Мельникова поддержала российскую фигуристку Аделию Петросян после её выступления на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Петросян заняла шестое место в соревнованиях фигуристок.

«Вчера ночью я, как и многие любители спорта, смотрела фигурное катание. Конечно, у меня тоже внутри вчера всё сжалось от того, как же хотелось медали для юной и очень смелой Аделии.

Но среди всех рассуждений и споров вокруг такого исхода хочется сказать: начинать свою взрослую карьеру с Олимпийских игр невероятно сложно. Да, результат вышел не такой фееричный, как ожидали многие, однако путь у всех разный: у кого‑то он сразу яркий, а у кого‑то развивается постепенно.

Аделия — невероятно талантливая, красивая и очень смелая девушка. Спорт любит смелых. Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой! У тебя всё обязательно получится. В добрый путь, звезда», – написала Мельникова в своём телеграм-канале.