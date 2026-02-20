Скидки
Олимпиада 2026

Воронов — об итогах Олимпиады: Петросян и Гуменник — настоящие трудяги и большие молодцы!

Воронов — об итогах Олимпиады: Петросян и Гуменник — настоящие трудяги и большие молодцы!
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата Европы (2014) в одиночном катании, бывший российский фигурист, ныне тренер Сергей Воронов подвёл итоги выступления российских фигуристов на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Российские фигуристы принимали участие только в одиночных видах программы у мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие Пётр Гуменник и Аделия Петросян, которые стали шестыми в своих видах программы Олимпиады.

«Я считаю, что Гуменник и Петросян — большие молодцы! С нынешним давлением, без флага, без всего, без формы. Сколько на них оказывали давления. Четыре года они не соревновались со всеми ребятами — это тяжело. Каждый всё равно в голове прокручивал, что это тот старт, на который все стремятся.

Если чемпионат мира проходит каждый год, то Олимпийские игры — раз в четыре года. У тебя нет права на ошибку. Каждый из двух наших ребят это прекрасно понимал. Шестые места? Да, не медаль. Но в сложившейся ситуации они — настоящие трудяги и молодцы!» — сказал Воронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

