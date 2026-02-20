Скидки
Олимпиада 2026

Филиппов: ни один человек меня ещё не спросил, из какой страны я родом. Все и так знают

Филиппов: ни один человек меня ещё не спросил, из какой страны я родом. Все и так знают
Комментарии

Российский ски-альпинист Никита Филиппов опубликовал пост по итогам выступления на Олимпийских играх — 2026. Вчера, 19 февраля, спортсмен выиграл серебряную медаль в спринте.

«Многие спрашивают, каково это – выступать под нейтральным флагом — да, это неприятно, но ни один человек меня ещё не спросил, из какой страны я родом. Все и так знают. Кстати, до сих пор не верю, что это моя медаль. Как будто я её у кого-то забрал и у меня её должны отобрать», — написал Филиппов на своей странице в социальных сетях.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.

