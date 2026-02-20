Томмазо Джакомель сошёл с дистанции в масс-старте на Олимпийских играх — 2026

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель досрочно завершил выступление в масс-старте на 15 км на Олимпийских играх — 2026. Спортсмен первым вышел с огневого рубежа, а к ближайшей контрольной отсечке подошёл лишь 10-м.

Фото: кадр из трансляции

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию мужского масс-старта. Права на трансляцию соревнований по биатлону на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 спортсменов из России в семи видах спорта в нейтральном статусе. Российские и белорусские биатлонисты не были допущены на ОИ-2026 по политическим причинам.