«Риск был оправдан». Навка — о четверном прыжке Петросян в ПП на ОИ-2026

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поделилась мнением, было ли оправданно выполнение прыжка ультра-си российской фигуристкой Аделией Петросян во время произвольной программы на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Петросян не смогла чисто выполнить четверной тулуп, упав при приземлении.

«Я думаю, что ставка была правильной. Риск оправдан, несмотря на то что она допустила падение. Но в любом случае на Аделию и вообще на наших спортсменов, особенно на фигуристов, оказывался огромный прессинг. Ей нужно было противостоять этому, при этом ещё и прыжки наисложнейшие делать. Для нас это, конечно, не тот результат, который мы ожидали, но это спорт, что можно поделать. Она большая молодец.

Это счастье, что наши спортсмены представляли нашу страну и у болельщиков была возможность наслаждаться фигурным катанием и болеть за своих спортсменов», – приводит слова Наки ТАСС.

Аделия Петросян заняла шестое место в итоговом протоколе соревнований женщин, чемпионкой стала американская фигуристка Алиса Лью.