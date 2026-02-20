Двукратный серебряный призёр чемпионата мира по биатлону Йоханнес Дале-Шевдал стал чемпионом в масс-старте на 15 км на Олимпийских играх — 2026. Он не допустил ни одного промаха и преодолел дистанцию за 39.17,1. Второе место занял норвежец Стурла Холм Легрейд, который отстал от лидера на 10,5 секунды и допустил один промах. Замкнул тройку лидеров Кентен Фийон Майе с отставанием +25,6 (четыре промаха).

Отметим, итальянский биатлонист Томмазо Джакомель досрочно завершил выступление из-за проблем со здоровьем.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 спортсменов из России в семи видах спорта в нейтральном статусе. Российские и белорусские биатлонисты не были допущены на ОИ-2026 по политическим причинам.