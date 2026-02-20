Двукратный серебряный призёр чемпионата мира по биатлону Йоханнес Дале-Шевдал стал чемпионом в масс-старте на 15 км на Олимпийских играх — 2026. Он не допустил ни одного промаха и преодолел дистанцию за 39.17,1. Второе место занял норвежец Стурла Холм Легрейд, который отстал от лидера на 10,5 секунды и допустил один промах. Замкнул тройку лидеров Кентен Фийон Майе с отставанием +25,6 (четыре промаха).
Отметим, итальянский биатлонист Томмазо Джакомель досрочно завершил выступление из-за проблем со здоровьем.
Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 спортсменов из России в семи видах спорта в нейтральном статусе. Российские и белорусские биатлонисты не были допущены на ОИ-2026 по политическим причинам.
- 20 февраля 2026
-
17:49
-
17:47
-
17:46
-
17:32
-
17:24
-
17:11
-
16:55
-
16:54
-
16:53
-
16:47
-
16:45
-
16:42
-
16:31
-
16:24
-
16:24
-
15:58
-
15:55
-
15:45
-
15:43
-
15:40
-
15:30
-
15:21
-
15:20
-
15:10
-
14:55
-
14:51
-
14:45
-
14:42
-
14:33
-
14:30
-
14:22
-
14:18
-
14:00
-
13:57
-
13:44