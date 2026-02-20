Тарьей и Йоханнес Бё отреагировали на сход Томмазо Джакомеля с масс-старта на ОИ-2026

Норвежские биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бё отреагировали на сход итальянца Томмазо Джакомеля во время масс-старта на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Спортсмен первым вышел после первого огневого рубежа, а к ближайшей контрольной отсечке подошёл лишь 10-м.

Йоханнес Бё: Должно было что-то случиться. Он очень хорошо подготовился, чтобы просто «встать» от усталости.

Тарьей Бё: Неприятное зрелище, – сказали братья Бё во время эфира на NRK.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию мужского масс-старта. Права на трансляцию соревнований по биатлону на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 спортсменов из России в семи видах спорта в нейтральном статусе. Российские и белорусские биатлонисты не были допущены на ОИ-2026 по политическим причинам.