Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. Канада — Финляндия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Тарьей и Йоханнес Бё отреагировали на сход Томмазо Джакомеля с масс-старта на ОИ-2026

Тарьей и Йоханнес Бё отреагировали на сход Томмазо Джакомеля с масс-старта на ОИ-2026
Комментарии

Норвежские биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бё отреагировали на сход итальянца Томмазо Джакомеля во время масс-старта на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Спортсмен первым вышел после первого огневого рубежа, а к ближайшей контрольной отсечке подошёл лишь 10-м.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины. 15 км Масс-старт
20 февраля 2026, пятница. 16:15 МСК
Окончено
1
Йоханнес Дале-Шевдал
Норвегия
39:17.1
2
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+10.5
3
Кентен Фийон Майе
Франция
+25.6

Йоханнес Бё: Должно было что-то случиться. Он очень хорошо подготовился, чтобы просто «встать» от усталости.

Тарьей Бё: Неприятное зрелище, – сказали братья Бё во время эфира на NRK.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию мужского масс-старта. Права на трансляцию соревнований по биатлону на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 спортсменов из России в семи видах спорта в нейтральном статусе. Российские и белорусские биатлонисты не были допущены на ОИ-2026 по политическим причинам.

Материалы по теме
Норвежцы вынесли всех в биатлоне! Онлайн 14-го дня Олимпиады. LIVE
Live
Норвежцы вынесли всех в биатлоне! Онлайн 14-го дня Олимпиады. LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android