Томмазо Джакомель сошёл с масс-старта на Олимпиаде-2026 из-за внезапной боли в боку
Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель не смог финишировать в масс-старте на Олимпийских играх — 2026 в Италии из-за внезапной боли в боку, которая мешала ему нормально дышать. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины. 15 км Масс-старт
20 февраля 2026, пятница. 16:15 МСК
Окончено
1
Йоханнес Дале-Шевдал
Норвегия
39:17.1
2
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+10.5
3
Кентен Фийон Майе
Франция
+25.6
После второй стрельбы итальянец занимал лидирующую позицию, но вскоре досрочно завершил выступление.
Победу в масс-старте одержал норвежец Йоханнес Дале-Шевдал. Он не допустил ни одного промаха и преодолел дистанцию за 39.17,1. Второе место занял Стурла Холм Легрейд, который отстал от лидера на 10,5 секунды и допустил один промах. Замкнул тройку лидеров Кентен Фийон Майе с отставанием +25,6 (четыре промаха).
