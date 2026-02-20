Биатлон, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 20 февраля 2026 года
Сегодня, 20 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии состоялся мужской масс-старт на 15 км. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.
Олимпийские игры — 2026. Биатлон. Результаты соревнований на 20 февраля
Масс-старт, 15 км. Мужчины:
- Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) — 39.17,1 (0 промахов).
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — отставание 10,5 (1).
- Кентен Фийон Майе (Франция) +25,6 (4).
Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 спортсменов из России в семи видах спорта в нейтральном статусе. Российские и белорусские биатлонисты не были допущены на ОИ-2026 по политическим причинам.
