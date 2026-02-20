Скидки
Хоккей. Канада — Финляндия
18:40 Мск
Биатлон, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 20 февраля 2026 года

Комментарии

Сегодня, 20 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии состоялся мужской масс-старт на 15 км. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Олимпийские игры — 2026. Биатлон. Результаты соревнований на 20 февраля

Масс-старт, 15 км. Мужчины:

  1. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) — 39.17,1 (0 промахов).
  2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — отставание 10,5 (1).
  3. Кентен Фийон Майе (Франция) +25,6 (4).

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 спортсменов из России в семи видах спорта в нейтральном статусе. Российские и белорусские биатлонисты не были допущены на ОИ-2026 по политическим причинам.

