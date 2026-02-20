Скидки
Хоккей. Канада — Финляндия
Смотреть трансляцию
18:40 Мск
Фристайл на Олимпиаде-2026, мужчины, акробатика: результаты

Китаец Ван Синьди выиграл золото Олимпиады-2026 в акробатике
Комментарии

Китайский фристайлист Ван Синьди стал победителем Олимпийских игр — 2026 в Италии в акробатике. Он показал результат 132,60.

Олимпиада 2026. Фристайл
Мужчины. Акробатика. Финал 2
20 февраля 2026, пятница. 16:30 МСК
Окончено
1
Синьди Ван
Китай
132.60
2
Ноэ Рот
Швейцария
131.58
3
Тяньма Ли
Китай
123.93

Второе место занял Ноэ Рот из Швейцарии (131,58). Тройку сильнейших замкнул ещё один представитель Китая Тяньма Ли (123,93).

Олимпийские игры — 2026. Фристайл. Мужчины. Акробатика. Результаты:

  1. Ван Синьди (Китай) — 132,93.
  2. Ноэ Рот (Швейцария) — 131,58.
  3. Тяньма Ли (Китай) — 123,93.
  4. Цзясюй Сунь (Китай) — 123,42.
  5. Пирмин Вернер (Швейцария) — 99,32.
  6. Гуанпу Ци (Китай) — 81,00.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 спортсменов из России в семи видах спорта в нейтральном статусе.

Календарь Олимпийских игр
