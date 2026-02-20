Китаец Ван Синьди выиграл золото Олимпиады-2026 в акробатике
Китайский фристайлист Ван Синьди стал победителем Олимпийских игр — 2026 в Италии в акробатике. Он показал результат 132,60.
Олимпиада 2026. Фристайл
Мужчины. Акробатика. Финал 2
20 февраля 2026, пятница. 16:30 МСК
Окончено
1
Синьди Ван
Китай
132.60
2
Ноэ Рот
Швейцария
131.58
3
Тяньма Ли
Китай
123.93
Второе место занял Ноэ Рот из Швейцарии (131,58). Тройку сильнейших замкнул ещё один представитель Китая Тяньма Ли (123,93).
Олимпийские игры — 2026. Фристайл. Мужчины. Акробатика. Результаты:
- Ван Синьди (Китай) — 132,93.
- Ноэ Рот (Швейцария) — 131,58.
- Тяньма Ли (Китай) — 123,93.
- Цзясюй Сунь (Китай) — 123,42.
- Пирмин Вернер (Швейцария) — 99,32.
- Гуанпу Ци (Китай) — 81,00.
Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 спортсменов из России в семи видах спорта в нейтральном статусе.
