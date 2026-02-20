Китаец Ван Синьди выиграл золото Олимпиады-2026 в акробатике

Китайский фристайлист Ван Синьди стал победителем Олимпийских игр — 2026 в Италии в акробатике. Он показал результат 132,60.

Второе место занял Ноэ Рот из Швейцарии (131,58). Тройку сильнейших замкнул ещё один представитель Китая Тяньма Ли (123,93).

Олимпийские игры — 2026. Фристайл. Мужчины. Акробатика. Результаты:

Ван Синьди (Китай) — 132,93. Ноэ Рот (Швейцария) — 131,58. Тяньма Ли (Китай) — 123,93. Цзясюй Сунь (Китай) — 123,42. Пирмин Вернер (Швейцария) — 99,32. Гуанпу Ци (Китай) — 81,00.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 спортсменов из России в семи видах спорта в нейтральном статусе.