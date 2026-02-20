«Главное — не сломаться». Евгений Петросян — после выступления своей однофамилицы на ОИ

Российский артист эстрады Евгений Петросян после выступления его однофамилицы фигуристки Аделии Петросян на Олимпийских играх — 2026 дал спортсменке напутствие.

«Очень жаль, волновалась она! Хочу сказать Аделии: к удачам и неудачам нужно быть готовым. Нужно хватать удачу, когда она есть, и демонстрировать всё, что ты умеешь. Но бывает, что это не получается, не готов человек. Это тоже знак, значит, надо дальше готовиться и побеждать в будущем. Главное — не сломаться», — приводит слова Евгения Петросяна «Матч ТВ».

В прокате произвольной программы Аделия пыталась исполнить четверной тулуп, но допустила падение на этом элементе.