Хоккей. Канада — Финляндия
Олимпиада 2026

«Главное — не сломаться». Евгений Петросян — после выступления своей однофамилицы на ОИ

Российский артист эстрады Евгений Петросян после выступления его однофамилицы фигуристки Аделии Петросян на Олимпийских играх — 2026 дал спортсменке напутствие.

Олимпиада 2026. Фигурное катание
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16

«Очень жаль, волновалась она! Хочу сказать Аделии: к удачам и неудачам нужно быть готовым. Нужно хватать удачу, когда она есть, и демонстрировать всё, что ты умеешь. Но бывает, что это не получается, не готов человек. Это тоже знак, значит, надо дальше готовиться и побеждать в будущем. Главное — не сломаться», — приводит слова Евгения Петросяна «Матч ТВ».

В прокате произвольной программы Аделия пыталась исполнить четверной тулуп, но допустила падение на этом элементе.

