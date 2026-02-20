Скидки
Олимпиада 2026

Стало известно, какие шведские лыжники выступят в масс-стартах на Олимпиаде-2026

Стало известно, какие шведские лыжники выступят в масс-стартах на Олимпиаде-2026
Обнародована заявка Швеции на масс-старты на 50 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Мужская гонка пройдёт в субботу, 21 февраля, в 13:00 мск, женская — 22 февраля, в 12:00.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
21 февраля 2026, суббота. 13:00 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
22 февраля 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Не началось

Среди женщин на старт выйдут Фрида Карлссон, Эбба Андерссон, Йонна Сундлинг и Эмма Рибом. Олимпийская чемпионка Линн Сван не вошла в состав сборной Швеции на масс-старт, сообщает NRK.

Среди мужчин Швецию представят Юхан Хегстрём, Калле Хальфварссон, Густаф Берглунд и Вильям Поромa.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.

Календарь Олимпийских игр
