Ковтун: Аделия Петросян — герой, виден шикарный и огромный потенциал на будущее!

Призёр чемпионатов Европы российский фигурист Максим Ковтун назвал героем фигуристку Аделию Петросян, занявшую на Олимпийских играх — 2026 шестое место.

«Аделия Петросян — герой! При отсутствии опыта на международных стартах, плюс ко всему начав программу падением, безумно сложно откатать дальше достойно и чисто. Все дорожки и вращения — четвёртый уровень. Это очень хороший результат! К судьям тоже нет никаких вопросов.

А результат хороший, потому что на будущее виден шикарный и огромный потенциал. У Аделии есть характер. Но, конечно, уровень фигурного катания сильно упал по сравнению с прошлой Олимпиадой. Все всё прекрасно понимают и знают почему», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.