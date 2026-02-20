Ковтун: Аделия Петросян — герой, виден шикарный и огромный потенциал на будущее!
Призёр чемпионатов Европы российский фигурист Максим Ковтун назвал героем фигуристку Аделию Петросян, занявшую на Олимпийских играх — 2026 шестое место.
Олимпиада 2026. Фигурное катание
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16
«Аделия Петросян — герой! При отсутствии опыта на международных стартах, плюс ко всему начав программу падением, безумно сложно откатать дальше достойно и чисто. Все дорожки и вращения — четвёртый уровень. Это очень хороший результат! К судьям тоже нет никаких вопросов.
А результат хороший, потому что на будущее виден шикарный и огромный потенциал. У Аделии есть характер. Но, конечно, уровень фигурного катания сильно упал по сравнению с прошлой Олимпиадой. Все всё прекрасно понимают и знают почему», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
