Хоккей. Канада — Финляндия
18:40 Мск
18:40 Мск
Главная Олимпиада 2026 Новости

Журналист Вонг подсчитал, что Сакамото от золота на Олимпиаде отделил одинарный тулуп

Журналист Вонг подсчитал, что Сакамото от золота на Олимпиаде отделил одинарный тулуп
Комментарии

Журналист Джеки Вонг рассказал, что японскую фигуристку Каори Сакамото от золота Олимпийских игр — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия) отделил одинарный тулуп.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16

«Если бы Сакамото выполнила тройной флип – одинарный тулуп, базовая стоимость увеличилась бы на 2,19 балла… Но она никак не узнала бы, что окажется на втором месте, уступив 1,89», – написал Вонг в соцсети.

В произвольной программе Сакамото сделала два сольных тройных флипа, получив на втором снижение базовой стоимости за повтор. По сумме короткой и произвольной программ Каори набрала 224,9 балла — это на 1,89 балла меньше, чем у чемпионки Игр Алисы Лью из США.

