Журналист Вонг подсчитал, что Сакамото от золота на Олимпиаде отделил одинарный тулуп

Журналист Джеки Вонг рассказал, что японскую фигуристку Каори Сакамото от золота Олимпийских игр — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия) отделил одинарный тулуп.

«Если бы Сакамото выполнила тройной флип – одинарный тулуп, базовая стоимость увеличилась бы на 2,19 балла… Но она никак не узнала бы, что окажется на втором месте, уступив 1,89», – написал Вонг в соцсети.

В произвольной программе Сакамото сделала два сольных тройных флипа, получив на втором снижение базовой стоимости за повтор. По сумме короткой и произвольной программ Каори набрала 224,9 балла — это на 1,89 балла меньше, чем у чемпионки Игр Алисы Лью из США.