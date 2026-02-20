Аделия Петросян стала самой взрослой ученицей Тутберидзе на Олимпийских играх

Российская фигуристка Аделия Петросян стала самой взрослой ученицей Этери Тутберидзе в истории участия подопечных этого тренера в Олимпийских играх. Спортсменка выступила на Олимпиаде-2026 в возрасте 18 лет 8 месяцев 13 дней.

В истории Олимпийских игр в женском одиночном катании группу Этери Тутберидзе, помимо Аделии Петросян, представляли Юлия Липницкая, Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева.

Петросян на Олимпиаде-2026 заняла шестое место, суммарно набрав за две программы 214,53. В произвольной программе она пыталась исполнить четверной тулуп, однако допустила падение с прыжка. Спортсменка выступила на Играх в нейтральном статусе.