Аделия Петросян стала самой взрослой ученицей Тутберидзе на Олимпийских играх
Российская фигуристка Аделия Петросян стала самой взрослой ученицей Этери Тутберидзе в истории участия подопечных этого тренера в Олимпийских играх. Спортсменка выступила на Олимпиаде-2026 в возрасте 18 лет 8 месяцев 13 дней.
Олимпиада 2026. Фигурное катание
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16
В истории Олимпийских игр в женском одиночном катании группу Этери Тутберидзе, помимо Аделии Петросян, представляли Юлия Липницкая, Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева.
Петросян на Олимпиаде-2026 заняла шестое место, суммарно набрав за две программы 214,53. В произвольной программе она пыталась исполнить четверной тулуп, однако допустила падение с прыжка. Спортсменка выступила на Играх в нейтральном статусе.
