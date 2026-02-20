Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Аделия Петросян стала самой взрослой ученицей Тутберидзе на Олимпийских играх

Аделия Петросян стала самой взрослой ученицей Тутберидзе на Олимпийских играх
Комментарии

Российская фигуристка Аделия Петросян стала самой взрослой ученицей Этери Тутберидзе в истории участия подопечных этого тренера в Олимпийских играх. Спортсменка выступила на Олимпиаде-2026 в возрасте 18 лет 8 месяцев 13 дней.

Олимпиада 2026. Фигурное катание
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16

В истории Олимпийских игр в женском одиночном катании группу Этери Тутберидзе, помимо Аделии Петросян, представляли Юлия Липницкая, Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева.

Петросян на Олимпиаде-2026 заняла шестое место, суммарно набрав за две программы 214,53. В произвольной программе она пыталась исполнить четверной тулуп, однако допустила падение с прыжка. Спортсменка выступила на Играх в нейтральном статусе.

Отстранённость без права на ошибку. Аделии Петросян нечего стыдиться
Отстранённость без права на ошибку. Аделии Петросян нечего стыдиться
