Фото: Каролина Костнер поддержала Петросян на репетиции общего номера гала-вечера на ОИ

Бронзовый призёр Олимпиады в Сочи Каролина Костнер на сегодняшней репетиции общего номера в финале гала-вечера на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия) пообщалась с россиянкой Аделией Петросян.

Костнер подъехала к Петросян, что-то сказала, обняла, и Аделия заулыбалась. Об этом сообщает журналист Константин Лесик в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Аделия Петросян выступит с показательным номером на Олимпийских играх — 2026. Гала-концерт пройдёт 21 февраля.

Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх в Италии. По сумме короткой и произвольной программ ученица Этери Тутберидзе набрала 214,53 балла. За произвольный прокат судьи выставили ей 141,64 балла. В своей произвольной программе россиянка не справилась с элементом ультра-си четверным тулупом, который был заявлен первым в её выступлении.