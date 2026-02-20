Скидки
Олимпиада 2026

Женская сборная Швейцарии по кёрлингу вышла в финал на Олимпиаде-2026

Женская сборная Швейцарии по кёрлингу вышла в финал на Олимпиаде-2026
Сегодня, 20 февраля, женская сборная Швейцарии вышла в финал Олимпийских игр — 2026 в Италии по кёрлингу. В полуфинале она оказалась сильнее американских спортсменок. Встреча завершилась со счётом 7:4.

Олимпиада 2026. Кёрлинг
Женщины. 1/2 финала. США — Швейцария
20 февраля 2026, пятница. 16:00 МСК
США
Окончено
4:7
Швейцария

В состав сборной Швейцарии вошли Алина Пец, Сильвана Тиринцони, Кароль Ховальд, Селина Вичонке и Стефани Берсе.

Первый комплект медалей в кёрлинге разыграли в миксте. В смешанных парах лучшей стала сборная Швеции, серебро взяла команда США, бронзу — Италия.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Календарь Олимпийских игр
