Шведские кёрлингистки вышли в финал на ОИ-2026, где встретятся со сборной Швейцарии

Сегодня, 20 февраля, женская сборная Швеции вышла в финал Олимпийских игр — 2026 в Италии по кёрлингу. В полуфинале они обошли канадских спортсменок. Встреча завершилась со счётом 6:3.

В состав сборной Швеции вошли Анна Хассельборг, Сара Макманус, Агнес Кнокенхауэр, София Шарбак и

Йоханна Хельдин. В финале они встретятся со швейцарскими спортсменками, которые в 1/2 финала оказались сильнее американок (7:4).

Первый комплект медалей в кёрлинге разыграли в миксте. В смешанных парах лучшей стала сборная Швеции, серебро взяла команда США, бронзу — Италия.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.