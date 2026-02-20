Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. Канада — Финляндия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Аделии не должно быть стыдно». Первый тренер Петросян — о произвольной программе на ОИ

«Аделии не должно быть стыдно». Первый тренер Петросян — о произвольной программе на ОИ
Комментарии

Алексей Шемет, первый тренер трёхкратной чемпионки России в одиночном катании Аделии Петросян, высказался о выступлении спортсменки в произвольной программе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Прокат в произвольной программе не удался Аделии так же хорошо, как как в короткой. Была допущена серьёзная ошибка на четверном тулупе — падение. Но Аделия молодец, собралась и старалась продолжить безошибочно. Олимпиада для неё — первый международный старт, который подразумевает большую ответственность.

Аделии не должно быть стыдно. Она пошла на риск, который был оправдан на тот момент. Это всё-таки спорт высших достижений, оправдываться не за что. Нужно просто сделать выводы и в дальнейшем выступать лучше», — сказал Шемет в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Первая медаль России и драма Петросян. Главные события Олимпиады 19 февраля Первая медаль России и драма Петросян. Главные события Олимпиады 19 февраля
Норвежцы вынесли всех в биатлоне! Онлайн 14-го дня Олимпиады. LIVE
Live
Норвежцы вынесли всех в биатлоне! Онлайн 14-го дня Олимпиады. LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android