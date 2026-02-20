«Аделии не должно быть стыдно». Первый тренер Петросян — о произвольной программе на ОИ

Алексей Шемет, первый тренер трёхкратной чемпионки России в одиночном катании Аделии Петросян, высказался о выступлении спортсменки в произвольной программе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Прокат в произвольной программе не удался Аделии так же хорошо, как как в короткой. Была допущена серьёзная ошибка на четверном тулупе — падение. Но Аделия молодец, собралась и старалась продолжить безошибочно. Олимпиада для неё — первый международный старт, который подразумевает большую ответственность.

Аделии не должно быть стыдно. Она пошла на риск, который был оправдан на тот момент. Это всё-таки спорт высших достижений, оправдываться не за что. Нужно просто сделать выводы и в дальнейшем выступать лучше», — сказал Шемет в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.