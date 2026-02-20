Линдси Вонн обратилась к болельщикам после заключительной операции

Американская горнолыжница, олимпийская чемпионка 2010 года Линдси Вонн опубликовала в соцсети обращение к болельщикам после ещё одной перенесённой операции из-за жёсткого падения на Олимпийских играх — 2026.

«Небольшое обновление: моя последняя операция прошла успешно. Заняла чуть более шести часов. Я восстанавливаюсь после операции, но справляться с болью тяжело. Прогресс медленный, однако надеюсь в скором времени выписаться из больницы. Всем спасибо за поддержку», — написала Вонн в своём аккаунте в соцсети.

8 февраля Вонн серьёзно упала во время скоростного спуска на Олимпиаде. Она сломала ногу и уже перенесла несколько операций.