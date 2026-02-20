Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. Канада — Финляндия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Линдси Вонн обратилась к болельщикам после заключительной операции

Линдси Вонн обратилась к болельщикам после заключительной операции
Комментарии

Американская горнолыжница, олимпийская чемпионка 2010 года Линдси Вонн опубликовала в соцсети обращение к болельщикам после ещё одной перенесённой операции из-за жёсткого падения на Олимпийских играх — 2026.

«Небольшое обновление: моя последняя операция прошла успешно. Заняла чуть более шести часов. Я восстанавливаюсь после операции, но справляться с болью тяжело. Прогресс медленный, однако надеюсь в скором времени выписаться из больницы. Всем спасибо за поддержку», — написала Вонн в своём аккаунте в соцсети.

8 февраля Вонн серьёзно упала во время скоростного спуска на Олимпиаде. Она сломала ногу и уже перенесла несколько операций.

Материалы по теме
Кошмар на Олимпиаде-2026. Сказочная история Линдси Вонн завершилась жутким падением
Кошмар на Олимпиаде-2026. Сказочная история Линдси Вонн завершилась жутким падением
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android