Вильям Порома не выступит в масс-старте на Олимпиаде-2026 из-за болезни

Призёр чемпионатов мира шведский лыжник Вильям Порома пропустит масс-старт классическим стилем на 50 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии из-за болезни. Гонка пройдёт в субботу, 21 февраля, в 13:00 мск.

«У него инфекция в организме, и ему немного хуже. Завтра он не поедет. Это насморк и лёгкое общее недомогание в теле», — приводит слова врача Рикарда Нобелиуса Expressen.

Ранее стало известно, что шведы Фрида Карлссон, Йонна Сундлинг и Эдвин Ангер чувствуют недомогание.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.