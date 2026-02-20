Скидки
Олимпиада 2026

Вильям Порома не выступит в масс-старте на Олимпиаде-2026 из-за болезни

Вильям Порома не выступит в масс-старте на Олимпиаде-2026 из-за болезни
Призёр чемпионатов мира шведский лыжник Вильям Порома пропустит масс-старт классическим стилем на 50 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии из-за болезни. Гонка пройдёт в субботу, 21 февраля, в 13:00 мск.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
21 февраля 2026, суббота. 13:00 МСК
Не началось

«У него инфекция в организме, и ему немного хуже. Завтра он не поедет. Это насморк и лёгкое общее недомогание в теле», — приводит слова врача Рикарда Нобелиуса Expressen.

Ранее стало известно, что шведы Фрида Карлссон, Йонна Сундлинг и Эдвин Ангер чувствуют недомогание.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.


