Главная Олимпиада 2026 Новости

Пётр Гуменник занимает 33-е место в мужском рейтинге ISU за сезон-2025/2026

Пётр Гуменник занимает 33-е место в мужском рейтинге ISU за сезон-2025/2026
Комментарии

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник занимает 33-е место в мужском рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU) по итогам сезона-2025/2026.

В общем зачёте ISU Гуменник располагается на 92-й строчке. Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян занимает 34-е место по итогам сезона после Олимпийских игр — 2026.

На Олимпиаде в Милане Пётр Гуменник занял шестое место с результатом 271,21.

Зимние Олимпийские игры проходят в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде-2026 принимают участие 13 российских спортсменов.

Комментарии
