Конькобежка Антойнетте де Йонг победила на дистанции 1500 м на Олимпиаде-2026

Нидерландская конькобежка Антойнетте де Йонг выиграла золото на дистанции 1500 м на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Она показала результат 1.54,09.

Второй стала Рагне Виклунд из Норвегии (+0,06). Тройку призёров замкнула канадская спортсменка Валери Мальте (+0,31).

Олимпийские игры — 2026. Конькобежный спорт. 1500 м. Женщины: