Конькобежка Антойнетте де Йонг победила на дистанции 1500 м на Олимпиаде-2026
Нидерландская конькобежка Антойнетте де Йонг выиграла золото на дистанции 1500 м на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Она показала результат 1.54,09.
Второй стала Рагне Виклунд из Норвегии (+0,06). Тройку призёров замкнула канадская спортсменка Валери Мальте (+0,31).
Олимпийские игры — 2026. Конькобежный спорт. 1500 м. Женщины:
- Антойнетте де Йонг (Нидерланды) — 1.54,09.
- Рагне Виклунд (Норвегия) +0,01.
- Валери Мальте (Канада) +0,31.
- Бриттани Боу (США) +0,61.
- Фемке Кок (Нидерланды) +0,70.
- Михо Такаги (Япония) +0,77.
- Елизавета Голубева (Казахстан) +0.77.
- Ивани Блонден (Канада) +0,84.
- Хань Мэй (Китай) +0,88.
- Марейке Груневауд (Нидерланды) +1,07.
