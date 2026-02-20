Скидки
Хоккей. Канада — Финляндия
18:40 Мск
Олимпиада 2026

Конькобежный спорт на Олимпиаде-2026, женщины, 1500 м: результаты

Конькобежка Антойнетте де Йонг победила на дистанции 1500 м на Олимпиаде-2026
Комментарии

Нидерландская конькобежка Антойнетте де Йонг выиграла золото на дистанции 1500 м на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Она показала результат 1.54,09.

Олимпиада 2026. Конькобежный спорт
Женщины. 1500 м
20 февраля 2026, пятница. 18:30 МСК
Окончено
1
Антойнетте де Йонг
Нидерланды
1:54.09
2
Рагне Виклунд
Норвегия
+0.06
3
Валери Мальте
Канада
+0.31

Второй стала Рагне Виклунд из Норвегии (+0,06). Тройку призёров замкнула канадская спортсменка Валери Мальте (+0,31).

Олимпийские игры — 2026. Конькобежный спорт. 1500 м. Женщины:

  1. Антойнетте де Йонг (Нидерланды) — 1.54,09.
  2. Рагне Виклунд (Норвегия) +0,01.
  3. Валери Мальте (Канада) +0,31.
  4. Бриттани Боу (США) +0,61.
  5. Фемке Кок (Нидерланды) +0,70.
  6. Михо Такаги (Япония) +0,77.
  7. Елизавета Голубева (Казахстан) +0.77.
  8. Ивани Блонден (Канада) +0,84.
  9. Хань Мэй (Китай) +0,88.
  10. Марейке Груневауд (Нидерланды) +1,07.
